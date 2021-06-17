Отец Софьи Сапеги попросил помиловать старшую дочь

Отец Софьи Сапеги попросил помиловать старшую дочь
Фото: instagram.com/ sapega_sofia/ www.globallookpress.com
По мнению родителя, на противоправные действия девушку подбил любовник

Отец россиянки Софьи Сапеги записал видеообращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой отпустить дочь. По его мнению, 23-летняя девушка не является сознательной нарушительницей закона и политической активисткой. Вся ее вина заключается в том, что она связалась не с тем человеком.

"Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии",

– обратился Андрей Сапега к лидеру страны, в СИЗО которой сейчас находится его дочь.

Сапега рассказал, что у него четверо детей, из них Софья – старшая, долгожданная. Училась в Литве, поскольку для резидентов Белоруссии там действуют льготные программы. Все нужды Софьи оплачивали родители. Поездку в Грецию также финансировал отец, однако он был не в курсе, что дочь летит туда с приятелем вдвоем.

По словам отца, он не был доволен этими отношениями, но роман Софьи с Протасевичем развивался "бурно". Поэтому он допускает, что дочь могла вести телеграм-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков, по просьбе возлюбленного.

"До встречи с Романом Протасевичем она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период – это точно история любви, а не убеждений",

– настаивает отец. Он рассчитывает, что ему удастся встретиться с Лукашенко лично во время визита главы Белоруссии в Приморье, и готов дать гарантии, что ни в какие противоправные действия его дочь больше вовлечена не будет, передает ИА PrimaMedia.

Софья Сапега была задержана в Белоруссии 23 мая. Вместе с журналистом Протасевичем она летела из Афин в Вильнюс на самолете Ryanair, который совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. При проверке документов обоих задержали. Позже Сапега призналась, что вела телеграм-канал "Черная книга", в котором раскрывались имена и адреса белорусских силовиков, участвовавших в подавление протестов в республике. В РБ ей грозит более 10 лет тюрьмы. Ее обвиняют в разжигании розни и социальной вражды.

Николай ВИКТОРОВ

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