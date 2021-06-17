Собрать очень много больших по размеру клубней удастся без особого труда

Нет такого огородника, который не мечтал бы вырастить двойной урожай крупного картофеля. Однако не всем известно, как это сделать.

Между тем собрать очень много больших по размеру клубней вполне реально. Для этого не понадобится много времени и сил. Помогут ножницы.

Как вырастить двойной урожай крупного картофеля

Главное – действовать вовремя, не упустив момент. В июне, когда кусты не только подросли, но и зацвели.

Трудно не согласиться с мнением о том, что картофель цветет красиво – белым и фиолетовым. Да и запах приятный не только чувствуется, но и кружит голову.

Однако красотой придется жертвовать, чтобы добиться богатого урожая, которого хватит надолго. К тому же удастся собрать клубни размером с кулак.

Итак, следует взять ножницы и отправиться к грядкам с картофелем. У каждого куста нужно отрезать все бутоны – и те, что уже уже распустились, и которые только начинают раскрываться.

Когда соцветия будут убраны, все силы растения будут направлены на образование клубней. Поэтому картофеля созреет намного больше, и корнеплоды будут крупные.

Также после избавления от цветков кусты станут непривлекательны для вредных насекомых. В частности, колорадский жук вряд ли прилетит на огород.

Ранее "Утро.ру" писало о подкормке для картофеля в июне. Удобрение напитает растения силой, поможет им защищаться от болезней и вредных насекомых, а также заметно увеличит количество собранных клубней.

До этого сообщалось, как защитить картофель от колорадского жука. Способов одолеть полосатого листоеда несколько, да не все они безвредны и эффективны.