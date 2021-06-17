Деньги можно привлечь только энергетикой порядка и чистоты

Не потерять финансовое благополучие и жить в достатке хотели бы все. Однако многие сами виноваты в том, что им не хватает денег. Причина проста: у них доме находятся вещи, которые мешают осуществиться желаниям разбогатеть.

Они вносят неразбериху и дисгармонию в жизнь человека. Между тем деньги, богатство можно привлечь только энергетикой порядка и чистоты.

Поэтому кое от чего нужно избавиться как можно скорее. Тогда деньги, если верить приметам, сами поплывут в руки, и проблем с ними больше не возникнет.

Какие вещи мешают достатку и финансовому благополучию

1. Чужую одежду и предметы нести в дом не стоит. Отрицательная энергетика их бывших владельцев создаст хаос и дисбаланс в финансовом плане. Если таковые имеются, следует их убрать.

2. Не рекомендуется также хранить вещи, связанные с плохими воспоминаниями. От того, что было рядом в минуты уныния, неудач и бед, лучше отказаться: отрицательная энергетика остается, притягивает себе подобное и не впускает положительные изменения.

3. Даже самые дорогие сердцу предметы, которые со временем испортились, сломались, потеряли вид, не должны находиться в жилище. Надо расставаться с ними без сожаления, иначе финансового успеха не видать.

4. Влияют на достаток и цвета вещей в доме. Если много черных, серых и белых оттенков, то хозяева часто будут испытывать уныние и нехватку денег. Зажиточные люди, как правило, предпочитают носить одежду ярких цветов, а для интерьера подбирают светлые краски.

Именно такие вещи отталкивают достаток и финансовое благополучие. Если очистить от них дом, все изменится к лучшему.

До этого "Утро.ру" писало, как обеспечить достаток с помощью веника. Все зависит от дня недели.



Ранее были указаны приметы для привлечения денег в дом. Избежать нищеты и других финансовых трудностей поможет соблюдение нескольких правил.