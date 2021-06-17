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Елена Малышева часто дает полезные советы телезрителям, которые хотят укрепить свое здоровье. В этот раз в студии "Здорово жить!" говорили о мужском организме.
Телеведущая решила поведать сильному полу о необычных свойствах горчицы, которую, по словам Малышевой, особенно любят мужчины с высоким уровнем тестостерона. Но это еще не все.
Оказалось, что острая приправа содержит в себе большое количество изотиоцианатов – веществ, которые подавляют рост опухолевых клеток, поэтому и снижают риск развития онкологических заболеваний.
Соведущий Малышевой, врач-невролог Дмитрий Шубин, добавил, что горчица хороша и для потенции. Дело в том, что добавка помогает выделяться окиси азота внутреннему слою сосудов, что в свою очередь всегда приводит к расширению, к вазодилитации.
Для наглядности в студии появилась надувная кукла, которая при расширении сосудов надувается и стоит перпендикулярно полу, а при сужении – сдувается и падает.
"Сосудорасширяющий эффект – это очень важный эффект в принципе, потому что он снижает давление и сохраняет мужчинам жизнь. То есть не только в постели с ним будет хорошо, но и жизнь будет долгой",
– подытожила Малышева.
Горчицу лучше хранить в стекле и вдали от света. Идеальным местом станет холодильник. Также ведущие посоветовали плотно закрывать крышку, чтобы специя не потеряла своих полезных свойств.
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