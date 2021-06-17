Снижает давление и сохраняет жизнь: врач назвала полезный для мужского здоровья продукт

Снижает давление и сохраняет жизнь: врач назвала полезный для мужского здоровья продукт
Фото: Torsten Schon/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Главный теле-доктор страны рассказала о необычных свойствах приправы, которая есть у каждого дома

Елена Малышева часто дает полезные советы телезрителям, которые хотят укрепить свое здоровье. В этот раз в студии "Здорово жить!" говорили о мужском организме. 

Телеведущая решила поведать сильному полу о необычных свойствах горчицы, которую, по словам Малышевой, особенно любят мужчины с высоким уровнем тестостерона. Но это еще не все. 

Оказалось, что острая приправа содержит в себе большое количество изотиоцианатов – веществ, которые подавляют рост опухолевых клеток, поэтому и снижают риск развития онкологических заболеваний. 

Соведущий Малышевой, врач-невролог Дмитрий Шубин, добавил, что горчица хороша и для потенции. Дело в том, что добавка помогает выделяться окиси азота внутреннему слою сосудов, что в свою очередь всегда приводит к расширению, к вазодилитации. 

Для наглядности в студии появилась надувная кукла, которая при расширении сосудов надувается и стоит перпендикулярно полу, а при сужении – сдувается и падает. 

"Сосудорасширяющий эффект – это очень важный эффект в принципе, потому что он снижает давление и сохраняет мужчинам жизнь. То есть не только в постели с ним будет хорошо, но и жизнь будет долгой", 

подытожила Малышева. 

Горчицу лучше хранить в стекле и вдали от света. Идеальным местом станет холодильник. Также ведущие посоветовали плотно закрывать крышку, чтобы специя не потеряла своих полезных свойств. 

Ранее Малышева раскрыла секреты приготовления безопасного для здоровья шашлыка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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