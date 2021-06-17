Можно использовать удобрение и подешевле, и дорогое

Как и любой другой культуре, смородине в июне, когда наступил период зеленых ягод, жизненно необходимо хорошее питание. Важно знать, как правильно эти кустарники подкормить.

Чтобы созрело много вкусных плодов, в первом летнем месяце пора внести удобрение.

Как подкормить смородину в июне для хорошего урожая

Первое средство готовится так. Нужно 1 ст. л. с горкой сульфата калия засыпать в 10 л воды и размешать. Полученный раствор следует вылить под куст.

Затем надо 1 ст. л. суперфосфата развести в 10 л воды, желательно горячей, тогда быстрее растворится. Полученную субстанцию также отправить под смородину.

Осадок, который останется – сера, кальций и чуточка фосфора – тоже нужно высыпать под куст.

Хорошо еще применять монофосфат калия.

Когда подкормки внесены, грунт возле смородины нужно промульчировать. Для этого подойдет перегной из навоза. Чтобы закрепить успех, следует укрыть почву вокруг куста нетканым материалом.

Спустя семь дней, можно еще и опрыскать стебли и листья. Для этого, купив удобрение, содержащее полный набор указанных выше микроэлементов, развести его в воде по инструкции, залить раствор в пульверизатор и полить кусты.

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