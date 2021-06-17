В Нидерландах учли выводы "Алмаз-Антея" по крушению МН17

В Нидерландах учли выводы "Алмаз-Антея" по крушению МН17
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
Российские эксперты сделали свои заключения по фотографиям

На месте крушения MH17 под Донецком не было обломков другого самолета, все детали принадлежат разбившемуся малайзийскому лайнеру. Об этом заявила прокурор Манон Риддербекс в четверг, 17 июня, опираясь на утверждения специалистов концерна "Алмаз-Антей". Эти выводы российских специалистов прокуратура Нидерландов приобщила к делу.

По словам прокурора, расследование обстоятельств трагедии, случившейся 17 июля 2014 г., продолжается. Поэтому любая новая информация важна и принимается к сведению. В частности, к материалам дела приобщен отчет специалистов "Алмаз-Антея" о том, что все детали, обнаруженные на месте крушения МН17, принадлежат "Боингу". Следовательно, столкновения с другим самолетом не было.

"Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" оценил фотографии обломков, найденных на месте трагедии",

– пояснила прокурор. Она добавила, что все обломки лайнера были изучены судмедэкспертами, передает РИА "Новости".

Суд по делу МН17 идет в Нидерландах с марта 2020 года. Следствие выдвинуло обвинения против трех граждан России и одного украинца. Считается, что они причастны к удару по самолету ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам Донбасса.

В конце мая 2021 г. судьи, занятые в процессе, впервые лично осмотрели обломки самолета и позволили журналистам сделать видеосъемку. 

Николай ВИКТОРОВ

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гость
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Гость264258 упырь е66анутый у тя дупло порвалось что ли, ты весь в der'me сидишь и с потолка течет. К доктору укродебил, к психиатру.
Гость264258
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Да всему Миру и так понятно, кто сбил! Сколько бы пуйлоВАТЫе ни пыжились: то украинский истребитель, бортовой номер которого удалось с земли рассмотреть, то украинцы с земли своим Буком (непонятно, правда, в кого они могли стрелять, ведь у террористов не было и нет ВВС, но это не важно- быдло думать не умеет). То взрыв был изнутри: тоже непонятно кто и зачем, почему никто на себя ответственность не взял и т.д. Да что говорть? Убогие, ущербные существа, но при этом с манией величия!
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