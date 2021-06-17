Российские эксперты сделали свои заключения по фотографиям

На месте крушения MH17 под Донецком не было обломков другого самолета, все детали принадлежат разбившемуся малайзийскому лайнеру. Об этом заявила прокурор Манон Риддербекс в четверг, 17 июня, опираясь на утверждения специалистов концерна "Алмаз-Антей". Эти выводы российских специалистов прокуратура Нидерландов приобщила к делу.

По словам прокурора, расследование обстоятельств трагедии, случившейся 17 июля 2014 г., продолжается. Поэтому любая новая информация важна и принимается к сведению. В частности, к материалам дела приобщен отчет специалистов "Алмаз-Антея" о том, что все детали, обнаруженные на месте крушения МН17, принадлежат "Боингу". Следовательно, столкновения с другим самолетом не было.

"Российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" оценил фотографии обломков, найденных на месте трагедии",

– пояснила прокурор. Она добавила, что все обломки лайнера были изучены судмедэкспертами, передает РИА "Новости".

Суд по делу МН17 идет в Нидерландах с марта 2020 года. Следствие выдвинуло обвинения против трех граждан России и одного украинца. Считается, что они причастны к удару по самолету ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" с территории, подконтрольной ополченцам Донбасса.

В конце мая 2021 г. судьи, занятые в процессе, впервые лично осмотрели обломки самолета и позволили журналистам сделать видеосъемку.