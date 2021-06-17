Предприниматели уверены, что меры позволят сохранить не только жизни, но и рабочие места

Главный санитарный врач российской столицы Елена Андреева обязала провести в Москве вакцинацию для работников сферы услуг. Так, в соответствии с новым предписанием требования коснутся 60% персонала.

Под это решение попадают работающие на предприятиях и сферах торговли, общепита и жилищно-коммунальных услуг, транспорта и образования, здравоохранительной и социальной отраслей, а также представители фитнес-индустрии и театров. Как объяснили городские власти, в указанных сферах наблюдаются самые частые контакты с большим потоком посетителей.

Сами предприниматели положительно отнеслись к предписанию главсанитара города. Столичный бизнес уверен, что такие меры не только сохранят сотрудникам жизнь и здоровье, но и спасут рабочие места. Представители отрасли не сомневаются, что предприятия смогут работать, а не простаивать на закрытии и нести прежние убытки.

Некоторые московские компании уже сообщили, что выплачивают прошедшим вакцинацию против коронавируса по пять тысяч рублей в качестве премии, а также предоставляют оплачиваемые выходные, передает ТАСС.