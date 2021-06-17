В Киеве раскрыли "заговор" вокруг победы России над Финляндией на Евро-2020

В Киеве раскрыли "заговор" вокруг победы России над Финляндией на Евро-2020
Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине испугались российско-белорусских учений
Всему "виной" переговоры президентов Байдена и Путина в Женеве

На Украине раскрыт "заговор" вчерашней победы сборной России над командой Финляндии на Чемпионате Европы по футболу – представителям Суоми просто заплатили, чтобы саммит в Женеве президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошел успешно. Такую ироничную версию высказал киевский журналист Андрей Манчук в своем телеграм-канале.

По его мнению, после победы россиян в Незалежной следует объявить траур.

"Понятно, что все подстроено: "Газпром" заплатил финнам за поражение, чтобы помочь переговорам в Женеве. А финны уже давно не те – не зигуют, как при маршале Маннергейме. Хотя, с другой стороны – гол забил кубанский украинец Миранчук. То есть эту зраду можно записать в полновесную перемогу", – предложил со здоровой долей сарказма автор.

Упоминая о "трауре", скорее всего, Манчук имеет в виду новую забаву ура-патриотов-западенцев. Дело в том, что во Львове в кабаках наливали бесплатное пиво за каждый гол в ворота сборной России на матче Бельгия-РФ, который наши "успешно" проиграли со счетом 3-0. Поэтому в связи с победой над россиян над сборной Финляндии пивным на Западной Украине стоит и вовсе закрыться.

Кстати, львовский бар обещал в ходе вчерашнего матча Россия-Финляндия, среди всех, кто придет туда болеть за Суоми, разыграть 50 сертификатов в финскую сауну. Авторы телеграм-канала "Украинский формат" отмечали, что в то время, когда в Незалежной призывают болеть за всех, кроме россиян на Евро-2020, в самой РФ поддержали сборную Украины в игре с Голландией.

"Вот и вся разница в менталитете. Украинская национальная идея построена вокруг ничем не обоснованной ненависти к России и к русским. А все потому, что так захотели заокеанские хозяева", – говорится в сообщении.

Напомним, украинцы проиграли голландцам со счетом 2-3. Сегодня у них важный матч со сборной Северной Македонии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Повелитель хохлов
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Предлагаю хохлам, в следующий раз, в проигрыше России в ЧЕ2020 набрать побольше жидкогоговна и плюнуть в сторону России.
Гость264292
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Гость262699
да понятно что текущая украина сейчас- сплошная кознь да пакость, такое бывает когда у власти моральные уроды, простой народ только жаль, все уши в дешевой лапше
Вопрос: "А почему хохлы так легко повелись? Причем, и стар и млад."
Вон беларусЫ только 10%, и в основном только зажравшаяся молодежь.
гость
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Мандачук ты критический дол6оё6.
Гость262699
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да понятно что текущая украина сейчас- сплошная кознь да пакость, такое бывает когда у власти моральные уроды, простой народ только жаль, все уши в дешевой лапше
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