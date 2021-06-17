Партия инициировала ряд положений, которые позволили добиться улучшения эпидситуации в России

"Единая Россия" выполнила за пятилетний срок предвыборную программу в образовательной и здравоохранительной отраслях. Реализация проекта позволила, в том числе, оперативно ответить на вызовы пандемии.

Так, партия внесла и обеспечила принятие закона о дистанционной продаже лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, что позволило решить проблему в отдаленных населенных пунктах. Упростили порядок ввоза незарегистрированных иностранных лекарств для тяжелобольных людей. Как отметил депутат Государственной думы, член совета партии "Здоровое будущее" Александр Петров, "Единая Россия" также инициировала закон по установлению выплат за больничные в минимальном размере на уровне МРОТ, вне зависимости от размера зарплат.

Петров также отметил, что власти продолжат выполнять свои обязательства по развитию здравоохранительных систем. В регионах до 2023 года появятся порядка 5 тыс. машин скорой помощи, в селах и городах появится 500 медицинских комплексов, направленных на оказание помощи населению.

Партия также проявила инициативу по получению врачебной консультации за счет телемедицины. Больничные листы теперь оформляются в электронном формате. По инициативе "Единой России" в бюджете предусмотрено 18 миллиардов рублей на создание инфекционных стационаров.

Как отмечается на сайте "Единой России", 9 июня глава партии Дмитрий Медведев объявил о начале отчетной компании, подведя пятилетние итоги работы. Он отметил, что предвыборная программа 2016 года выполнена и прошла проверку на прочность.