В столичном общественном транспорте усилили дезинфекцию

Подобные меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации

В Москве усилили санитарную обработку общественного транспорта. Теперь автобусы и прочие средства передвижения дезинфицируются по несколько раз в день.

Как сообщает МИР24, по прибытии на конечную остановку рейс каждый раз подвергается специальной обработке. Полная дезинфекция производится вечером.

Салон общественного транспорта пропускают через туман, состоящий из хлоросодержащего вещества. С помощью агрегата средство распыляется по поверхностям.

Поручням, сиденьям и стеклам уделяется особое внимание, ведь их касается большое количество пассажиров. Работники тщательно обрабатывают эти поверхности, используя различные препараты.

Помимо дезинфекции транспорта, сами водители перед началом рейса измеряют температуру и показываются врачам. 

Подобные меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве. Ранее "Утро.ру" опубликовало статистику по коронавирусу на 17 июня. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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