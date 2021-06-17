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В Москве усилили санитарную обработку общественного транспорта. Теперь автобусы и прочие средства передвижения дезинфицируются по несколько раз в день.
Как сообщает МИР24, по прибытии на конечную остановку рейс каждый раз подвергается специальной обработке. Полная дезинфекция производится вечером.
Салон общественного транспорта пропускают через туман, состоящий из хлоросодержащего вещества. С помощью агрегата средство распыляется по поверхностям.
Поручням, сиденьям и стеклам уделяется особое внимание, ведь их касается большое количество пассажиров. Работники тщательно обрабатывают эти поверхности, используя различные препараты.
Помимо дезинфекции транспорта, сами водители перед началом рейса измеряют температуру и показываются врачам.
Подобные меры связаны с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве. Ранее "Утро.ру" опубликовало статистику по коронавирусу на 17 июня.
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