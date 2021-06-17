Состоялся первый авиарейс в аэропорт "Утренний" проекта "Арктик СПГ 2"

Состоялся первый авиарейс в аэропорт "Утренний" проекта "Арктик СПГ 2"
Фото: pixabay.com
Новая полоса может принимать суда средней и тяжелой авиации

Российская авиакомпания Utair выполнила 17 июня рейс Тюмень-Утренний, завершив посадку в аэропорту, построенном для энергетического проекта "Арктик СПГ 2" на полуострове Гыдан в ЯНАО. 

Длина взлетно-посадочной полосы "Утреннего" составляет 1 550 метров. ВПП позволяет осуществлять круглогодичные перевозки персонала на месторождения, где действует вахтовый метод. Аэропорт позволяет обслуживать суда малой и средней авиации. 

На участке Сабетта-Утренний теперь можно использовать самолеты вместо вертолетов, что снижает зависимость авиационных перевозок от погоды, а также повышает уровень безопасности, оптимизируя график по мобилизации работников проекта.

ООО "Арктик СПГ 2" занимается реализацией проекта по строительству трех линий по производству СПГ суммарной мощностью в 19,8 миллиона т, передает "Агентство нефтегазовой информации".

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