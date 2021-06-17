Животное отвезли в приют

Сотрудники ГИБДД из подмосковного города Королев спасли котенка. Животное вышло на проезжую часть и чуть не угодило под колеса автомобилей.

О спасении малыша рассказал в личном микроблоге глава муниципалитета Александр Ходырев.

По словам госдеятеля, инцидент произошел на улице Пионерская. Сотрудники полиции увидели, что котенок оказался на дороге. Мужчины остановили движение на одном из направлений. В это время животное двигалось к разделительной полосе, за которой "летел" встречный поток.

К счастью, котенок повернул в обратную сторону, и там его поймали полицейские. Они накормили малыша сметаной и передали в приют, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".