Специалист раскрыл личность американского президента

В среду, 16 июня, состоялась первая встреча Владимира Путина с Джо Байденом. Саммит прошел в Женеве. После этого Интернет наполнили фотографии лидеров двух стран. Хиромант Борис Акимов проанализировал один из снимков, на котором была крупным планом запечатлена рука президента США. Эксперт сделал оценку личности хозяина Овального кабинета.

По словам Акимова, Байден имеет длинную линию жизни и хороший фон Венеры. Это оказывает на то, что американский лидер еще полон сил и энергии, несмотря на свой почтенный возраст. Напомним, главе Америки 78 лет.

Первая линия удачи у президента США появилась в 29 лет. Тогда Байден стал сенатором. Окончание линии связано с трагедией, которую он перенес – в 1972 году его первая супруга Нелия Хантер погибла в автокатастрофе. Вместе с ней скончалась маленькая дочь Наоми.

Сам хозяин Овального кабинета однажды находился при смерти. У Байдена развилась аневризма, из-за чего пришлось срочно делать операцию, пишет News.ru.

Хиромант разглядел на руке американского президента линию покровительства. Это значит, что политик окружен людьми, которые в любой момент придут на помощь.

Линия сердца на ладони Байдена указывает на то, что он является хорошим семьянином и большим романтиком.

"Он говорит, что не пьет алкоголь, и я охотно этому верю, потому что у него есть потенциальная зависимость от алкоголя", – отметил эксперт.

Ранее Путин дал личную оценку Байдену.