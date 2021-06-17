Американский "Кадиллак" существенно победил "Аурус" в цене и весе

Кто о чем, а британский таблоид Daily Mail после вчерашнего саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве вышел со статьей о лимузинах лидеров двух держав. Автор назвал свой материал "Битвой титанов", в которой столкнулись "неубиваемый кадиллак" хозяина "Белого дома" и российская "копия Роллс-Ройса", которая неуязвима даже под водой.

Отмечается, что на исторический саммит в Женеву, который состоялся 16 июня на вилле Ла Гранж, Байден и Путин прибыли каждый со своим кортеже. Американский лидер приехал на бронированном "Кадиллаке" стоимостью $1,5 млн по кличке "Зверь", а глава РФ – на своем Аурусе "Сенат".

Автомобиль президента США может похвастаться камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней, способной выдержать взрыв бомбы.

Двери "Зверя" весят столько же, сколько у самолета Боинг 757, а его шинам не страшны проколы. Сама машина весит около девяти тонн.



Внутри автомобиля имеется встроенная современная система связи для нужд главы государства. Также он оборудован безопасной кислородной системой, в "Кадиллаке" есть запас собственной крови Байдена на случай ЧП.

Машина может выдержать химическую и биологическую атаку, пулевую стрельбу и взрывы, а ее шасси называют "неубиваемым".

В задней части "Зверя" лидер нации с компанией до четырех пассажиров отделены от водителя стеклянной перегородкой. Ее опустить щелчком переключателя может лишь сам президент.

В свою очередь, Аурус "Сенат" – машина представительского класса от российского автомобильного бренда класса "люкс" НАМИ – представляет собой бронированный лимузин с 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил. Он также защищен от бомбового удара.

"Сенат" длиной 6,6 м и весом 6,5 т имеет гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, которая передает мощность на все четыре колеса.

По мнению автора публикации, внешний вид Ауруса явно вдохновлен британскими седанами Роллс-Ройс. Гражданская модель "Сената" обойдется покупателю в 18 млн руб или $245 тысяч.

"Версия Путина стоит гораздо дороже, учитывая добавленные к ней средства безопасности. Aurus – это попытка России составить конкуренцию таким тяжеловесам, как Bentley и Rolls-Royce, на рынке роскошных автомобилей", говорится в публикации.

Обе машины – и Байдена, и Путина – напичканы секретными устройствами, подчеркнул автор.

Напомним, накануне состоялись первые очные переговоры президентов России и США. После саммита лидеры стран провели разные пресс-конференции для журналистов, причем на встречу с Путиным были приглашены и представители американских СМИ, в отличие от разговора с Байденом, где российским сотрудникам медиа было отказано.

