Миронов опроверг слухи о решении мэрии Москвы лишить зарплат невакцинированных работников

Обмудсмен заявил, что городские власти не обладают соответствующими полномочиями

Информация о том, что московская мэрия разрешила отстранять без зарплат невакцинированных работников, не соответствует действительности. Такое заявление сделал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в российской столице Сергей Миронов.

Таким образом, Миронов опроверг слухи о том, что якобы сам заявил о соответствующем разрешении от городских властей. Политик указал на то, что журналисты неправильно его поняли, когда брали комментарий, и сделали неверный вывод.

Уполномоченный по ресторанной сфере города уточнил, что городское правительство лишено полномочий в этой сфере, не обладая на то соответствующей компетенцией. Миронов отметил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что в беседе со СМИ говорил о действиях работодателя по отношению к сотрудникам во время эпидемиологической ситуации в рамках требований санитарного врача.

Так, Миронов указал на то, что работодатель имеет право на отстранение невакцинированного сотрудника от работы без сохранения зарплаты на основании требований санитарного врача. В противном случае бизнес рискует получить штраф до 1 млн рублей, либо обеспечить себе закрытие ресторана сроком до трех месяцев.

Непонятно, добавил Миронов, по какой причине многие решили закрепить эту компетенцию за столичными властями.