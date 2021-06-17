Миронов опроверг слухи о решении мэрии Москвы лишить зарплат невакцинированных работников

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Информация о том, что московская мэрия разрешила отстранять без зарплат невакцинированных работников, не соответствует действительности. Такое заявление сделал уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в российской столице Сергей Миронов.
Таким образом, Миронов опроверг слухи о том, что якобы сам заявил о соответствующем разрешении от городских властей. Политик указал на то, что журналисты неправильно его поняли, когда брали комментарий, и сделали неверный вывод.
Уполномоченный по ресторанной сфере города уточнил, что городское правительство лишено полномочий в этой сфере, не обладая на то соответствующей компетенцией. Миронов отметил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что в беседе со СМИ говорил о действиях работодателя по отношению к сотрудникам во время эпидемиологической ситуации в рамках требований санитарного врача.
Так, Миронов указал на то, что работодатель имеет право на отстранение невакцинированного сотрудника от работы без сохранения зарплаты на основании требований санитарного врача. В противном случае бизнес рискует получить штраф до 1 млн рублей, либо обеспечить себе закрытие ресторана сроком до трех месяцев.
Непонятно, добавил Миронов, по какой причине многие решили закрепить эту компетенцию за столичными властями.
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