Чем нельзя подкармливать огурцы во время созревания плодов

Чем нельзя подкармливать огурцы во время созревания плодов
Фото: Viktor Pogontsev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Некоторые удобрения в этот период могут сильно навредить растениям

Слишком прихотливыми огурцы сложно назвать – их легче выращивать, чем, например, помидоры. И все же они требуют ухода, в том числе хорошего питания. Но не все оно подходит, и надо знать меру, есть такие подкормки, которые совсем нельзя использовать во время созревания плодов.

В этот период такие удобрения могут сильно навредить растениям. Они не только станут плохо развиваться, но и урожая не дадут.

Чем нельзя подкармливать огурцы во время созревания плодов

От такого популярного у огородников средства, как нашатырный спирт, в котором содержится много азота, нужно отказаться. В другое время полезный, в период плодоношения он способен вызвать серьезные болезни у растения.

Не стоит применять и органику. В коровьем и конском навозе, а также птичьем помете есть свободный аммиак, который приведет к перенасыщению огурцов нитратами.

Так полюбившийся пупырчатым зеленый раствор, приготовленный из сорняков с водой, можно применять лишь в том случае, если в него не было добавлено пасынков томатов, которые выделяют останавливающие рост огурцов вещества. Если они попадутся, то завязи пожелтеют, осыпятся, и плодов не будет.

Ранее сообщалось, как защитить огурцы от паутинного клеща. Избавить растения от вредителя можно с помощью народных средств или биопрепаратов.

Также "Утро.ру" писало, что нужно сделать с огурцами в июне. Если следовать определенным правилам, пупырчатых и хрустящих созреет много и горчить они не будут.

Полина ДОРОЖКИНА

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