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Представители туристического бизнеса в Турции не рассчитывают на то, что авиасообщение с Россией будет восстановлено в ближайшее время.
Напомним, с 15 апреля наша страна ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В конце мая объявили о продлении запрета на полеты. Пока ограничения действуют до 21 июня.
В четверг, 17 июня, делегация российских экспертов приехала в Анталью, чтобы оценить обстановку в городе в период пандемии COVID-19. Специалисты должны были проверить туристические объекты и вынести свой вердикт, передает РИА "Новости".
"Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено", – отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма Турции.
Прогнозы таковы – за границу туристы смогут отправиться только в середине июля или в августе. Возможно, что ограничения будут действовать вплоть до сентября.
Турецкая сторона отметила, что российским коллегам показывают реальную картину происходящего в стране. Представители министерства культуры и туризма уверены – их объекты отвечают всем требованиям безопасности в период пандемии.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что границы с Турцией могут открыться уже в июле. Другой эксперт, вице-президент АТОР Дмитрий Горин, заявил – эпидемиологическая обстановка в стране улучшается.
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