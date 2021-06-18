В стране уверены – границы откроются ближе к осени

Представители туристического бизнеса в Турции не рассчитывают на то, что авиасообщение с Россией будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, с 15 апреля наша страна ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В конце мая объявили о продлении запрета на полеты. Пока ограничения действуют до 21 июня.

В четверг, 17 июня, делегация российских экспертов приехала в Анталью, чтобы оценить обстановку в городе в период пандемии COVID-19. Специалисты должны были проверить туристические объекты и вынести свой вердикт, передает РИА "Новости".

"Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено", – отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма Турции.

Прогнозы таковы – за границу туристы смогут отправиться только в середине июля или в августе. Возможно, что ограничения будут действовать вплоть до сентября.

Турецкая сторона отметила, что российским коллегам показывают реальную картину происходящего в стране. Представители министерства культуры и туризма уверены – их объекты отвечают всем требованиям безопасности в период пандемии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что границы с Турцией могут открыться уже в июле. Другой эксперт, вице-президент АТОР Дмитрий Горин, заявил – эпидемиологическая обстановка в стране улучшается.