В Турции не надеются на скорое возобновление авиасообщения с Россией

В Турции не надеются на скорое возобновление авиасообщения с Россией
Фото: Aleksey Bychkov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В стране уверены – границы откроются ближе к осени

Представители туристического бизнеса в Турции не рассчитывают на то, что авиасообщение с Россией будет восстановлено в ближайшее время.

Напомним, с 15 апреля наша страна ограничила авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В конце мая объявили о продлении запрета на полеты. Пока ограничения действуют до 21 июня.

В четверг, 17 июня, делегация российских экспертов приехала в Анталью, чтобы оценить обстановку в городе в период пандемии COVID-19. Специалисты должны были проверить туристические объекты и вынести свой вердикт, передает РИА "Новости".

"Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено", – отметили в пресс-службе министерства культуры и туризма Турции.

Прогнозы таковы – за границу туристы смогут отправиться только в середине июля или в августе. Возможно, что ограничения будут действовать вплоть до сентября.

Турецкая сторона отметила, что российским коллегам показывают реальную картину происходящего в стране. Представители министерства культуры и туризма уверены – их объекты отвечают всем требованиям безопасности в период пандемии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что границы с Турцией могут открыться уже в июле. Другой эксперт, вице-президент АТОР Дмитрий Горин, заявил – эпидемиологическая обстановка в стране улучшается. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость255811
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НаташА, наташА - ты душой и телом хороша ! Ждёт тебя твой Ахмед, потомок турецких султанов !
Дешёвки из раши, Наташи и Светланы конечно расстроились. Всю зиму готовили свои дыры для турков. Позорный народ-проститутка
Шаман
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Российский ЮГ делает всё, чтоб люди хорошенько наелись этим бардаком и окончательно повернулись в сторону зарубежных курортов. Мальдивы одобряют, Доминикана ставит лайк.
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