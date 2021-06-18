Столица принимает дополнительные меры против распространения коронавируса

В Москве появятся "бесковидные" рестораны. Мэр города Сергей Собянин поддержал предложение бизнес-сообщества об открытии точек общепита, свободных от COVID-19. Эксперимент стартует с 19 июня.

Для начала Covid-free зоны откроют примерно 10-20 столичных ресторанов. Для их посещения людям потребуется показать QR-код, подтверждающий, что они прошли вакцинацию от коронавируса. Код можно будет скачать на сайте госуслуг.

Сотрудники таких ресторанов, естественно, тоже будут все привиты. Поэтому внутри таких зон можно будет отказаться от соблюдения противоковидных мер, таких как маски, перчатки и соцдистанция. Если эксперимент будет признан удачным, этот метод возьмут на вооружение и остальные точки общепита.

"За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт",

– пояснил мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Он рассказал, что к нему обратились рестораторы и другие представители бизнес-сообщества. Многих тревожит тот факт, что заболеваемость коронавирусом растет, а эффект от обязательной вакцинации, которую ввел Роспотребнадзор для работников сферы услуг, здравоохранения, образования, проявится не так быстро, как хотелось бы.

Чтобы рестораны и кафе могли продолжать работу, была предложена идея Covid-free зон общепита. При этом для детей, которых пока не прививают от коронавируса, решено сделать послабление: они смогут посещать такие рестораны, но только с родителями.

В качестве других ограничительных мер, которые позволят сдержать распространение эпидемии без введения локдауна, решено следующее:

количество посетителей спортивных и развлекательных мероприятий ограничивается до 1000 человек;

танцполы и фан-зоны болельщиков, где невозможно соблюдение социальной дистанции, временно закрываются;

детские игровые комнаты в ТЦ и детские площадки в парках пока будут закрыты.

Эти и объявленные ранее ограничительные меры будут действовать в Москве до 29 июня. Далее вопросы с их отменой или продлением будут решаться в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Ранее главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации граждан, занятых в определенных сферах общественной деятельности. Первая доза двухкомпонентной вакцины должна быть получена такими работниками до 15 июля 2021 г., вторая – до середины августа.

Понятно, что среди таких сотрудников много иностранцев, особенно граждан СНГ. Поэтому сейчас решается вопрос о вакцинации мигрантов. По словам Собянина, скорее всего, уже к началу июля будет получено разрешение прививать их вакциной "Спутник Лайт".

Что касается россиян, которые одними из первых поставили себе прививку в прошлом году, то им необходимо будет пройти ревакцинацию, поскольку степень защиты со временем ослабевает. Ревакцинация будет проводиться первым компонентом "Спутника", сообщил Собянин, отметив, что сам уже сделал повторный укол.