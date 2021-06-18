Осадков не ожидается

В пятницу, 18 июня, в Москве ожидается жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +28˚C.

В Подмосковье воздух прогреется до +29˚C.

Как сообщает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, осадков сегодня не предвидится. Будет дуть южный ветер – 1-7 метров в секунду, передает РИА "Новости".

Синоптик отметил – атмосферное давление будет достаточно высоким. Оно составит 757 миллиметров ртутного столба, уточняет телеканал "360".

Ранее синоптики рассказали, что на две недели Москва и область окажутся во власти жары.