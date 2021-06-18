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В пятницу, 18 июня, в Москве ожидается жаркая погода. Температура воздуха поднимется до +28˚C.
В Подмосковье воздух прогреется до +29˚C.
Как сообщает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков, осадков сегодня не предвидится. Будет дуть южный ветер – 1-7 метров в секунду, передает РИА "Новости".
Синоптик отметил – атмосферное давление будет достаточно высоким. Оно составит 757 миллиметров ртутного столба, уточняет телеканал "360".
Ранее синоптики рассказали, что на две недели Москва и область окажутся во власти жары.
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