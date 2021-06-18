У государства не хватит ресурсов для выплаты пособия пожилым людям

Над россиянами нависла угроза очередного увеличения пенсионного возраста. Такой неутешительный прогноз сделал специалист по демографии Владимир Тимаков. Эксперт убежден, что власти вполне могут увеличить возрастной ценз еще на пять лет.



Причина кроется в демографической катастрофе, которая разворачивается в нашей стране. Профильный специалист указал, что сейчас число людей, которые ежегодно выходят на пенсию, превышает число россиян, достигающих совершеннолетия.

Учитывая, что пенсионные пособия выплачиваются за во многом счет отчислений работающего населения, в скором времени этих денег перестанет хватать на выплаты пенсий. Если российские женщины не начнут активно рожать новых граждан, ситуация обещает стать плачевной.

В беседе с журналистами издания "Комсомольская правда" демограф пояснил, что перед государством встанет вопрос: либо повышать пенсионный возраст, либо снижать размеры выплат. По его мнению, такая ситуация развернется в России уже в 2030-х годах. Разумеется, если тенденции не изменятся. Так что, по его прогнозам, не за горами тот день, когда мужчины будут выходить на пенсию в возрасте 70 лет, а женщины 65.

К слову, недавно эксперт раскрыл размер максимальной пенсии в России. Так, в среднем российские космонавты получают почти 450 тысяч рублей ежемесячно.