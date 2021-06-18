Созреют крупные, сочные и сладкие плоды, если внести три простых удобрения

Любой огородник мечтает вырастить вкусные, мясистые и большие помидоры, только не у всех это получается. Многое зависит от того, какие подкормки используются для этих растений.

Если в июне внести обычные удобрения, плоды созреют не только сочные и сладкие, но и весом 1 кг с лишним. Сорт большого значения не имеет, можно использовать "Бычье сердце", "Вологодский урожайный", "Большая мамочка". И климат не помешает, если кусты находятся в теплице.

Как вырастить мясистые килограммовые помидоры

С начала июня до 15 июля желательно применить удобрение из соды с водой смешав в пропорциях 10 ч. л. на 10 литров. Раствор поместить в лейку и обильно полить растения. Если на листьях замечены какие-то пятнышки и что-то еще, чего быть не должно, хорошо бы добавить в емкость 1 ст. л. жидкого мыла.

Отлично подойдет также полив смесью 1 стакана золы с 10 л воды. Тщательно размешав, следует тотчас удобрить кустики. Такую процедуру нужно проводить раз в семь и чуть больше дней.

Кроме того, хороша подкормка из 11 г сухих дрожжей, разведенных в ведре воды. Раствор вначале надо оставить на три часа на солнце. Затем, набирая банкой или ковшом, аккуратно полить томаты под корни. И химии не потребуется – томаты станут расти на глазах, а плоды быстро наберут зрелость и вес.

Названные подкормки рекомендуется чередовать. Один раз нужно полить простой водой, другой – любым из перечисленных растворов.

Особо напрягаться и много времени не понадобится. Томаты достаточно поливать раз в четыре дня: при более частом увлажнении будет сильно расти ботва, а с плодами возникнут проблемы.

Выполняя все эти советы, можно собирать урожай не только ведрами, но и ящиками. И качество помидоров порадует.

Ранее "Утро.ру" писало, как правильно подвязывать томаты. Есть пять способов, и у каждого свои преимущества.