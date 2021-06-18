Лента отличается реалистичностью и красочной съемкой

Москва, 18 июня. Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков прокомментировал российско-центральноафриканский фильм "Турист".

Эксперт высоко оценил новинку кино и добавил, что боевик отличается реалистичностью и красочной съемкой.

"Фильм мне очень понравился, он снят на высоком уровне. События показаны очень красочно и реалистично", – отметил он.

Цветков уверен в том, что государству необходимо финансировать патриотические творческие проекты.

"Я глубоко убежден в том, что государство должно поддерживать создание подобных фильмов", – поделился председатель движения.

Спикер напомнил, что российские специалисты, находясь за границей, охраняют правопорядок и защищают мирное население от различных опасностей.

"Где бы ни были наши специалисты, они всегда приносят мир и спокойствие в любой точке мира", — заявил собеседник "Утро.ру".

Глава общероссийского движения похвалил создателей фильма "Турист" за удачный подбор профессиональных артистов.

"Боевик пропитан реализмом. Кинематографисты смогли выбрать отличных актеров", — подчеркнул Цветков.

Руководитель движения "Сильная Россия" призвал перевести кинокартину на другие языки, чтобы жители иностранных государств смогли лучше узнать о том, какие ценности отстаивает Россия за границей.

"Российская Федерация приносит мир и спокойствие жителям различных государств. В связи с этим необходимо перевести фильм "Турист" на другие языки, чтобы люди узнали о наших национальных интересах и ценностях, за которые мы боремся", – добавил он.

Стоит отметить, что деятельность российских инструкторов в ЦАР, которые обучают личный состав местных вооруженных сил, полностью подтверждает слова Цветкова. С помощью отечественных специалистов армия африканской страны (FACA) значительно повысила собственную боеготовность и эффективность.

За короткий промежуток времени военнослужащие FACA смогли уничтожить конгломерат группировок "Коалиция патриотов за перемены". Боевики пытались совершить государственный переворот и захватить власть.

Сегодня мирная жизнь возвращается в республику. Центральноафриканцы благодарят национальную армию за стойкость и мужество и приветствуют сотрудничество между Москвой и Банги.

"Российско-центральноафриканский боевик укрепляет наш авторитет на мировой арене", – уточнил спикер.

По его словам, отечественные режиссеры должны чаще снимать патриотическое кино про работу российских граждан в других странах.

"Я считаю, что нужно снять больше картин про деятельность россиян. Например, в Сирии", — предложил Цветков.