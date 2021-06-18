Лавров поправил запутавшегося в именах министров белорусского журналиста – видео

Лавров поправил запутавшегося в именах министров белорусского журналиста – видео
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В Республике пока не все выучили, как зовут главу МИД РФ

Сегодня, 18 июня, проходит встреча руководителей внешнеполитических ведомств России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея. Не обошлось без конфузов. Так, при обращении к нашему министру белорусский журналист перепутал его отчество. Однако Сергей Лавров элегантно помог незадачливому корреспонденту перевести неприятный инцидент в шутку.

Сотрудник "Белты" решил обратиться к нашему министру и начал так:

"У меня вопрос к Сергею Владимировичу..."

Глава российского МИД сразу же поправил нерадивого журналиста:

"Он же – Викторович".

Корреспондент тут же начал извиняться и просить прощение. Сергей Лавров свел все к шутке, предложив назвать Владимира Владимировича Макея "Владимиром Викторовичем" в качестве "компенсации". Ролик с досадным промахом журналиста опубликовал телеграм-канал "Пул №3".

Отметим, в ходе данного мероприятия российский министр объявил, что Москва и Минск столкнулись с гибридной войной, которую против обоих государств ведут некоторые западные державы, пишет РИА "Новости".

При этом российские и белорусские власти имеют общее видение развития сотрудничества по всем вопросам, включая интеграцию. Совместные действия позволят странам справиться с вызовами, которые создает весьма непростая обстановка на международной арене, передает слова российского министра "Спутник. Белоруссия".

К слову, недавно Сергей Викторович рассмешил публику шуткой про вскрытие тела. Лавров отпустил остроту перед саммитом президентов России и США, который состоялся в Женеве.

Ольга ФЕДОРОВА

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