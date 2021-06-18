Жуткое событие отвлечет людей от чемпионата по футболу

Во время Евро-2020 произойдет нечто ужасное. Об этом предупредил известный ясновидящий из Польши Кшиштоф Яцковский, который ранее напророчил крушение Ту-154 Леха Качиньского.

Он уверен, что очень скоро случится жуткое событие, которое отвлечет людей от чемпионата по футболу. И даже указал место, где это будет.

Весь мир окажется повергнут в траур. Кошмар произойдет в испанской Каталонии, точнее – в столице этой провинции.

"В Барселоне случится что-то ужасное", – предрек Яцковский. И уточнил, что кошмар ожидается во время чемпионата Европы. Между тем в указанном городе матчи Евро-2020 проходить не будут.

Что касается участия сборной его страны в ЧЕ, то о нем пророк высказался позитивно. Он заявил, что польские футболисты будут переживать радостные моменты во время чемпионата Европы. И добавил: "Один матч будет ничейным или проигранным".

При этом Роберт Левандовски приведет сборную польскую команду к двум победам на групповом этапе и сам лично забьет два, а то и три гола в одном из матчей. Для капитана сборной Польши это будет достижением, отметил ясновидящий, цитирует Dziennik-polityczny.

В 2009 году Кшиштоф Яцковский предрек гибель Леха Качиньского. Предсказатель рассказал, что президент привиделся ему "спящим".