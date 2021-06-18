Что нельзя делать на Троицу

Что нельзя делать на Троицу
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Лучше провести этот праздник в храме

В этом году Троица выпала на 20 июня. Именно в этот день православные будут отмечать этот светлый праздник, который является одним из главных двунадесятых праздников в церковном календаре. 

Многие верующие имеют представление о том, что можно, а что нельзя делать на Троицу, однако большая часть знаний основана на стереотипах. Это не совсем верно. 

Например, распространено мнение, что в этот день нельзя работать, ходить на прогулку в лес или купаться. На самом деле так думать неверно, поскольку можно заниматься любыми повседневными делами, если в этот момент помните о Боге. 

На Троицу обязательно нужно посетить храм, помолиться, причаститься. Также постарайтесь быть добрее и внимательнее к окружающим вас людям. Не ссорьтесь и не вступайте в конфликты. 

Обязательно уделите время семье: проведите свободное время вместе с ними, поговорите о важном. 

Как уже и упоминалось выше, работать на Троицу можно, особенно если того требуют обстоятельства. Так или иначе, в современном мире много профессий, которые требуют постоянного присутствия. В том случае, если по этой причине вы не сможете посетить церковь, то впадать в уныние не стоит. 

А вот от похода на кладбище 20 июня стоит отказаться. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что нужно обязательно сделать в огороде до наступления Троицы. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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