Не только в Крыму: россиян предупредили об опасности наводнений по всей стране

Не только в Крыму: россиян предупредили об опасности наводнений по всей стране
Фото: vk.com/ ytatljh/ www.globallookpress.com
Аномальная погода является следствием глобального потепления

Сильные ливни, которые в итоге привели к затоплению крупнейших городов Крымского полуострова, могут в скором времени накрыть всю Россию. К таким выводам пришли климатологи, которые назвали происходящее следствием глобального потепления. 

В будущем сильные дожди будут идти не только на юге страны, но и на севере. Возможно, что паводки станут более редким явлением, однако их сила увеличится. В частности, речь идет о Черноморском регионе. 

Так, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов в беседе с URA.ru объяснил, что из-за увеличения температуры Черного моря осадки начинают выпадать интенсивнее. 

"Прошел циклон, принес с моря влажный воздух, влага вылилась на прибрежье. Прослеживается связь между интенсивностью выпадаемых осадков, ростом из-за глобального потепления температуры Черного моря и северной части Тихого океана", 

– добавил климатолог. 

В любом случае, то, что сейчас происходит в Керчи и Ялте, считается аномалией. Ранее такого в регионе не происходило, но процесс уже нельзя остановить. Из-за глобального потепления паводки и потопы будут происходить чаще. При этом жителям севера придется столкнуться с урагана и атмосферными вихрями. 

"Они становятся более концентрированными и подвижными", 

– объяснил почетный работник гидрометслужбы России Николай Терешонок.

Ранее стало известно, что из-за наводнения Ялте грозит блэкаут

Юлия МИХАЙЛОВА

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