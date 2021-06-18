Аномальная погода является следствием глобального потепления

Сильные ливни, которые в итоге привели к затоплению крупнейших городов Крымского полуострова, могут в скором времени накрыть всю Россию. К таким выводам пришли климатологи, которые назвали происходящее следствием глобального потепления.

В будущем сильные дожди будут идти не только на юге страны, но и на севере. Возможно, что паводки станут более редким явлением, однако их сила увеличится. В частности, речь идет о Черноморском регионе.

Так, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семенов в беседе с URA.ru объяснил, что из-за увеличения температуры Черного моря осадки начинают выпадать интенсивнее.

"Прошел циклон, принес с моря влажный воздух, влага вылилась на прибрежье. Прослеживается связь между интенсивностью выпадаемых осадков, ростом из-за глобального потепления температуры Черного моря и северной части Тихого океана",

– добавил климатолог.

В любом случае, то, что сейчас происходит в Керчи и Ялте, считается аномалией. Ранее такого в регионе не происходило, но процесс уже нельзя остановить. Из-за глобального потепления паводки и потопы будут происходить чаще. При этом жителям севера придется столкнуться с урагана и атмосферными вихрями.

"Они становятся более концентрированными и подвижными",

– объяснил почетный работник гидрометслужбы России Николай Терешонок.

Ранее стало известно, что из-за наводнения Ялте грозит блэкаут.