Граждан предупредили о серьезном риске при несоблюдении законодательства

Владельцы дачных участков могут остаться без своей земельной собственности в 2022 году. В Росреестре напомнили, что со следующего года в стране начинают действовать поправки, принятые в закон "О государственной регистрации недвижимости".

Законодательство, таким образом, устанавливает новые обязательства в отношении землевладельцев. Теперь им необходимо оформить регистрацию на право владения участком. Речь идет о тех категориях граждан, чья земля имеет "временный" статус.

В случае непрохождения соответствующей регистрации после постановки на кадастровый учет статус участка будет фиксироваться как "аннулированный". Как отметили в Росреестре, во избежание подобных последствий необходимо подать документы в МФЦ сроком до 1 марта 2022 года, сообщает РИА ФАН.

По информации PRIMPRESS, с 1 июля вступает в действие закон об упрощении оформления дач и домов, расположенных у аэропортов. Так, в настоящее время для получения собственности участков у взлетно-посадочных полос необходимо согласовать действия с Росавицией и получить санитарно-эпидемиологическое заключение. В противном случае строение могут признать самовольным и вынести решение о его сносе. Новый закон отменяет ряд положений при регистрации права собственности.

Ранее юрист Татьяна Мацукова заявила, что власти могут оштрафовать россиян за одуванчики и мяту, которые признаны сорняками. Эксперт уточнила, что действующее законодательство предусматривает ответственность административного характера за несоблюдение правил против вредителей.