Маша Малиновская пообещала поклонникам похудеть на 10 кг и показала, с помощью чего она это сделает

Маша Малиновская пообещала поклонникам похудеть на 10 кг и показала, с помощью чего она это сделает
Маша Малиновская. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Артистка пожаловалась, что ей не нравится ее внешний вид

Маша Малиновская решила больше выделять время для общения с поклонниками и провела небольшой брифинг на своей страничке в инсте.

Фанаты пожаловались на то, что Маша не всегда отвечает им на комплименты. Девушка поблагодарила их за то, что они пишут ей много теплых слов и призналась, что для нее это очень важно и она очень ценит все лайки и будет стараться чаще отвечать на сообщения.

Поклонники заметили, что в последнее время Маша очень изменилась. Девушка отказалась от ярких нарядов и дорогих украшений и выбрала стиль casual. Она все чаще появляется в комфортных и стильных нарядах и при этом старается использовать минимум декоративной косметики. Фанаты засыпали звезду вопросами на разные темы, но прозвучал и провокационный вопрос: считает ли Маша себя красивой или симпатичной? Малиновская, с грустью, призналась: "Сейчас, к сожалению, нет, я чувствую себя красивой, когда я вешу примерно на 10 кг меньше, чем сейчас, но я работаю над этим".

Она сейчас худеет с помощью таблеток "Редуксин", надеется привести себя в идеальную форму. Об этом Малиновская также упомянула в общении со своими фанатами.

Фото: www.instagram.com/stories/malinovskaya_tv

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Кремль выставил Лондону ответный ультиматум по встрече Путина и Джонсона

Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России

"Ведет себя как последний паскудник": как Лукашенко относится к Зеленскому – политолог

Отношения лидеров двух стран можно назвать крайне натянутыми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1672 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей