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Водолазы подняли со дна Балтийского моря тысячу артиллерийских снарядов.
Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и водолазы регионального МЧС провели работы на немецкой барже, которая была затоплена еще в годы войны, пишут "Невские новости".
В итоге оружие было доставлено на берег. Боеприпасы уже передали военным инженерам для последующего уничтожения, уточняет "МИР24".
На сегодняшний день со дна моря поднято уже более 7 тысяч боеприпасов различных калибров.
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