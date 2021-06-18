Работы вздуется на затопленной в годы войны немецкой барже

Водолазы подняли со дна Балтийского моря тысячу артиллерийских снарядов.

Специалисты центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и водолазы регионального МЧС провели работы на немецкой барже, которая была затоплена еще в годы войны, пишут "Невские новости".

В итоге оружие было доставлено на берег. Боеприпасы уже передали военным инженерам для последующего уничтожения, уточняет "МИР24".

На сегодняшний день со дна моря поднято уже более 7 тысяч боеприпасов различных калибров.