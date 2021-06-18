В Крыму нашли положительный эффект от обильных ливней

В Крыму нашли положительный эффект от обильных ливней
Фото: vk.com/ ytatljh/ www.globallookpress.com
Питающее Ялту водохранилище получило почти миллион кубометров воды за сутки

Неожиданная польза обнаружилась от чрезвычайно обильных ливней, которые обрушились за последние дни на Крым – пополнились запасы республиканских водохранилищ, которые продолжают еще поступать. Об этом сообщил журналистам главы региона Сергей Аксенов в пятницу, 18 июня.

"То пусто, то густо. Хотя при этом мы за несколько дней получили большой объем воды в водохранилища. Так Загорское водохранилище (питает Ялту - ред.) получило почти миллион кубометров за сутки, и каждый день притоки будут прибавляться. Возможно, уйдет проблема, связанная с подачей воды", – цитирует РИА "Новости" главу Крыма.

Между тем, ранее сегодня стало известно, что власти пострадавшей от непогоды Ялты попросили горожан запастись водой, т.к. намерены отключить водоснабжение во всем регионе.

Накануне на курорт обрушились сильнейшие ливни, к тому же в поселке Оползневое, в Алупке и Ялте сошел еще и грязевой сель, в результате чего произошли подтопления домовладений. Из-за сложных погодных условий прекращено движение автобусов по нескольким маршрутам и всех троллейбусов, передает "Крыминформ".

В Большой Ялте непогода обесточила 80 подстанций. Бурные ливневые потоки подмыли опоры системы газоснабжения на одной из улиц в Ялте.


Также пострадала Керчь, где с 17 июня выпало две месячные нормы осадков. В городе затоплено несколько улиц и свыше 230 частных и многоквартирных домов, горбольница №1.

Для ликвидации стихийного бедствия в зону ЧП направляется уже вторая за сутки группа ростовских спасателей.

Аксенов намерен просить президента России Владимира Путина о помощи с выплатами компенсации пострадавшим от потопа в Керчи.

Позже к вечеру пятницы глава Крыма сообщил, что семь домов в селе Приозерное Ленинского района в результате подтопления не подлежат восстановлению, поэтому их жителей расселят. Кроме того, есть пострадавшие и один погибший.

Что касается водохранилищ, на данный момент полных данных о наполнении их естественными стоками пока нет. Как отмечает "Российская газета", в разных частях полуострова уже две недели идут обильные осадки. За последние два дня ливни обрушились на Керчь и Ялту, частично дождями накрыло Севастополь и Евпаторию, а также столицу Симферополь.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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