В регионе продолжает бушевать стихия

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Феодосии и Кировском районе из-за сильных ливней. Об этом сообщили во время заседания оперштаба.

Как сообщает РИА "Новости", решение озвучил советник главы региона Олег Крючков.

До этого режим ЧС был введен в Керчи и Ялте.

Из-за проливных дождей в некоторых южных регионах России прошли сильные паводки. В Ялте в результате наводнения погиб один человек.