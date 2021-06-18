Еще в двух районах Крыма ввели режим ЧС

продолжениеВ Крыму нашли положительный эффект от обильных ливней
В регионе продолжает бушевать стихия

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Феодосии и Кировском районе из-за сильных ливней. Об этом сообщили во время заседания оперштаба.

Как сообщает РИА "Новости", решение озвучил советник главы региона Олег Крючков.

До этого режим ЧС был введен в Керчи и Ялте. 

Из-за проливных дождей в некоторых южных регионах России прошли сильные паводки. В Ялте в результате наводнения погиб один человек. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

На Украине раскрыли план борьбы с "Северным потоком - 2" после его запуска

Незалежные подготовили два контрудара

Власти Польши парализовало от страха перед Россией после женевского саммита - СМИ

Истерика и призывы к конфронтации охватили всю страну, считает журналист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1670 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей