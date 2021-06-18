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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Феодосии и Кировском районе из-за сильных ливней. Об этом сообщили во время заседания оперштаба.
Как сообщает РИА "Новости", решение озвучил советник главы региона Олег Крючков.
До этого режим ЧС был введен в Керчи и Ялте.
Из-за проливных дождей в некоторых южных регионах России прошли сильные паводки. В Ялте в результате наводнения погиб один человек.
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