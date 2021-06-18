Решение о проведении выборов в течение нескольких дней считают оправданным

Сегодня, 18 июня, ЦИК России принял решение, что сентябрьские выборы будут проведены в течение трех дней – с 17 по 19 число. При этом было подчеркнуто, что это было сделано с той целью, чтобы обеспечить безопасность россиян в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с Эллой Памфиловой, добавив, что проведение голосования в течение нескольких дней не противоречит текущей эпидемической ситуации в России.

"Многодневное голосование позволяет провести избирательный процесс при соблюдении всех требований, минимизировать все возможные риски",

– добавила Попова, отметив, что опыт прошлого года показал отсутствие осложнений при таком сценарии.

Член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод также назвал принятое решение оправданным, поскольку сейчас очень важно обеспечить защиту жизни и здоровья граждан, сообщает официальный сайт "Независимого общественного мониторинга".

В этом случае многодневное голосование снизит риски распространения инфекции и поможет не перегружать избирательные участки.

Более того, сами избиратели согласны с тем, что проведение выборов в течение нескольких дней – более удобный и безопасный формат волеизъявления.

"Мы будем следить за тем, чтобы применялись сейф-пакеты, было повсеместным и видеонаблюдение за местами хранения бюллетеней, обеспечивалась безопасность участков правоохранительными органами",

– подчеркнул Борд.

Председатель Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев добавил, что многодневное голосование имеет целый ряд преимуществ. Во-первых, это удобно. Также такая форма безопаснее. Третий фактор – контроль за сохранностью бюллетеней и чистотой голосования будет обеспечен на всех избирательных участках.

Алена Булгакова, член Общественной палаты РФ, обратила внимание на то, что у России уже имеется опыт проведения многодневного голосования. Тем более, выборы становятся ближе и доступнее, при этом не создавая угрозу для ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что многодневное голосование – решение логичное не только с точки зрения пандемии, но в вопросе развития избирательной системы РФ и защиты интересов избирателей. Особенно в том случае, когда нет причин переживать о результатах выборов и процедурных моментах, которые находятся под чутким контролем общественных наблюдателей.

