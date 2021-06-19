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О ЧС на Крымском полуострове
высказался секретарь СНБО Незалежной Алексей Данилов. Он с сарказмом
прокомментировал случившееся в Керчи и Ялте. Общаясь с журналистами после
заседания Совета нацбезопасности и обороны Данилов заявил, что в Крыму, мол,
очень долго мечтали о воде.
"Господь Бог слишком много им дал воды сразу",
– с сарказмом отметил он.
Секретарь СНБО добавил, что после разгула стихии на полуострове столько воды, что жители теперь не знают, как с ней поступить. Об этом пишет "Страна.ua".
Данилов в завершение своей речи все же выразил сожаление, что в "украинских" Керчи и Ялте случилось подобное. Однако неуместная шутка не прошла незамеченной. Этот выпад оскорбил российских пользователей Сети, которые подчеркнули, что реакция Совбеза показала истинное лицо Киева.
"Увы, это лицо сегодняшней Украины. Точнее – рожи", – написал один из комментаторов.
Другой пользователь не остался в долгу и отпустил колкость в адрес Незалежной.
"Секретарь СНБО Украины пошутил про ЧС в Крыму, а Украина всё богатеет и что по достатку жизни населения уже обходит Германию".
Напомним, стихия ударила по полуострову в ночь на пятницу, 18 июня. Из-за того, что выпала месячная норма осадков, в Керчи и Ялте произошли наводнения. Глава полуострова Сергей Аксенов ввел режим ЧС. В Ялте из-за сильного ливня и потопа пострадали восемь жителей. Жертвой разгула стихии стал один человек.
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