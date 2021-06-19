Как спасти урожай в жару: советы агрономов

Как спасти урожай в жару: советы агрономов
Фото: pixabay.com
К каждому растению нужен индивидуальный подход

Жара – не самое лучшее, что может случиться с вашим урожаем, особенно, если растения капризны в уходе. Если высокие температуры и сухой воздух сохраняются на протяжении нескольких дней, то овощи тут же начинают испытывать стресс. И если не хотите остаться без урожая, тогда придется принимать экстренные меры. 

Так, в случае с огурцами все достаточно просто. Этот овощ боится перегрева, поэтому при перегреве на 1-2 градуса огурцы начинают отмирать. Чтобы этого не произошло, просто на период жары обеспечьте хорошую вентиляцию в теплице. 

В случае с пасленовыми, а в особенности с томатами, важно следить, чтобы температура в теплице не превышала 35 градусов, иначе потери урожая не избежать. Все дело в том, что при такой жаре пыльца в цветках становится стерильной, плоды перестают образоваться.

Также очень важно, чтобы разница между дневной и ночной температурой составляла хотя бы 5-10 градусов. 

Кстати, сажать огурцы и помидоры в одну теплицу нельзя, потому что у них разные требования к влажности. Огурцы любят тропическую влажность, а томаты лучше растут в более сухом воздухе. 

Также обязательно проветривайте. Можно даже прибегать. к принудительной вентиляции, если температура достигла максимума. Также спасет от перегрева нанесения побелки. При этом белить теплицу можно как снаружи, так и изнутри. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, чем подкормить томаты в июне. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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