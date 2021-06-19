Когда инфраструктуру для отдыхающих удастся восстановить неизвестно

Непогода в Крыму сильно ударила по жизни людей на полуострове. За минувшие пару дней в регионе выла трехмесячная норма осадков, в результате чего часть районов была затоплена.

Значительный урон получила и Ялта – от паводков пострадали 18 человек, один погиб. Еще одна женщина числится пропавшей без вести, на ее поиски отправили спасателей. Как рассказала мэр города Янина Павленко, затоплены оказались более 100 домов, воду пока удалось откачать лишь из половины. Подача электричества гражданам до конца не восстановлена.

К утру субботу значительная часть воды ушла, показав, что стало с пляжами знаменитого крымского курорта. Теперь берег заполнен мусором, а всю инфраструктуру для отдыхающих попросту смыло. Фото опубликовала мэр на своей странице в "Фэйсбуке".

Ростуризм порекомендовал отдыхающим перенести свои экскурсии в Крым на более благоприятное время, сообщает РИА "Новости", а тех отдыхающих, что оказались на полуострове во время паводков призвали соблюдать меры безопасности.

В южных регионах России в конце недели прошли серьезные ливни, что привело к потопам в Ростовской и Краснодарской областях, а также в Крыму. Однако, несмотря на многомиллионный ущерб, власти полуострова не отчаиваются. Сергей Аксенов отметил, что паводки помогли заполнить хранилища воды. В одной лишь Ялте за время ливня запасы пополнились на почти миллион кубометров.