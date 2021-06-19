Что происходит в Ялте после потопа: фото

Что стало с пляжем в Ялте после потопа: фото
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Когда инфраструктуру для отдыхающих удастся восстановить неизвестно

Непогода в Крыму сильно ударила по жизни людей на полуострове. За минувшие пару дней в регионе выла трехмесячная норма осадков, в результате чего часть районов была затоплена.

Значительный урон получила и Ялта – от паводков пострадали 18 человек, один погиб. Еще одна женщина числится пропавшей без вести, на ее поиски отправили спасателей. Как рассказала мэр города Янина Павленко, затоплены оказались более 100 домов, воду пока удалось откачать лишь из половины. Подача электричества гражданам до конца не восстановлена.

К утру субботу значительная часть воды ушла, показав, что стало с пляжами знаменитого крымского курорта. Теперь берег заполнен мусором, а всю инфраструктуру для отдыхающих попросту смыло. Фото опубликовала мэр на своей странице в "Фэйсбуке".

Ростуризм порекомендовал отдыхающим перенести свои экскурсии в Крым на более благоприятное время, сообщает РИА "Новости", а тех отдыхающих, что оказались на полуострове во время паводков призвали соблюдать меры безопасности.

В южных регионах России в конце недели прошли серьезные ливни, что привело к потопам в Ростовской и Краснодарской областях, а также в Крыму. Однако, несмотря на многомиллионный ущерб, власти полуострова не отчаиваются. Сергей Аксенов отметил, что паводки помогли заполнить хранилища воды. В одной лишь Ялте за время ливня запасы пополнились на почти миллион кубометров.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

На Украине раскрыли план борьбы с "Северным потоком - 2" после его запуска

Незалежные подготовили два контрудара

Власти Польши парализовало от страха перед Россией после женевского саммита - СМИ

Истерика и призывы к конфронтации охватили всю страну, считает журналист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1671 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей