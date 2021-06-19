Решение есть: как спасти помидоры после проливных дождей

Решение есть: как спасти помидоры после проливных дождей
Фото: pixabay.com
К сожалению, народные методы в этом случае не помогут

В некоторых регионах России это лето выдалось особенно дождливым. Где-то ливни льют не переставая, угрожая пустить насмарку все старания огородников и садоводов. Особенно это касается прихотливых помидоров, которые не очень любят повышенную влажность. Но томаты можно спасти. 

Главная угроза в этом случае – вспышка грибковых заболеваний. Как только вы заметили следы фитофторы, сразу же приступайте к обработке помидоров системным фунгицидом.

В 5 литрах воды разведите 10 миллилитров Квадриса. В другой емкости тоже в 5 литрах следует растворить 30 граммов Ридомил Голда. Затем два раствора нужно смешать. 

Такой смесью нужно опрыскивать 1 раз в неделю. Если дожди прекратились, можно делать это 1 раз в 14 дней. Важно обрабатывать листья с обратной стороны. Раствор начнет свою работу уже спустя 2 часа. 

Также в качестве профилактики до обработки кустов можно удалить все новые пасынки и несколько нижних листов. Чем меньше ботвы, тем лучше. 

Не стоит забывать о подкормке. Для этих целей лучше использовать минеральные удобрения с высоким содержанием калия и микроэлементов. 

Поливать помидоры нужно рано утром холодной водой. Важно, чтобы в этот день по прогнозу погоды не было дождя. Еще один вариант помочь помидорам перенести проливные дожди - застелить грядки агроспаном.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как спасти урожай в жару. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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