Президент назвал партийцев "ведущей политической силой страны"

Российский лидер принял личное участие в XX съезде партии "Единая Россия" в преддверии выборов в Государственную думу. Во время выступления Владимир Путин обозначил парламентариям ключевые направления будущей деятельности в стране.

О приоритетах партии

Президент отметил, что "Единая Россия" является ведущей политической силой в стране, но работа не состоит из праздников – партийцам приходится отвечать за все, поскольку взяли на себя ответственность. Путин подчеркнул, что партии удалось выдержать политическую конкуренцию.

Основной задачей для ЕР он поставил необходимость приложить все усилия, чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности в России, передает РИА "Новости". Глава страны подчеркнул, что крепкая благополучная семья с детьми – это будущее государства, поэтому одним из важнейших приоритетов должна стать социальная поддержка этой ячейки общества.

О поддержке семей

По его словам, сейчас Россия попадает в демографическую яму, и чтобы это преломить нужно сфокусировать усилия. Он назвал ЕР партией социальной направленности, которая всегда стремилась опираться на механизмы обратной связи.

Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры, если в течение года они покупают на эти деньги новую.

О коронавирусе

Президент коснулся и проблем, вызваных пандемией. Он отметил, что пока последствия заболевания не изучены до конца, поэтому лучше сделать прививку от COVID-19, чем болеть. Путин призвал реализовать в России программу по созданию системы реабилитации после коронавируса, рассчитанной до 2026 года. На это планируется направить около 100 млрд рублей.

О школах и образовании

Глава страны заявил, что на данный момент 72% российских школ нуждается в текущем ремонте, 10% – в капитальном. Он назвал такие значения абсолютно недопустимыми, призвав запустить программу капитального ремонта школ на 5 лет. Также он призвал партийцев предусмотреть дополнительные ресурсы в бюджете – не менее 30 млрд руб. до 2024 года – на развитие среднего профессионального образования.

Об инфраструктуре

В России нужно повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных сетей и других инфраструктурных объектов, заявил Путин.

О помощи регионам

Владимир Путин призвал регионы проводить ответственную и аккуратную финансовую долговую политику, а федеральные органы быть внимательней к ситуации, чтобы потом не жаловаться на субъекты РФ. Он предложил продлить программу выделения регионам инфраструктурных кредитов до 2026 и увеличить объем средств на эти цели. Путин призвал дополнительно выделить регионам 150 млрд рублей на модернизацию структур жизнеобеспечения, уделить особое внимание строительству очистных сооружений на черноморском побережье, включая Крым.

Глава страны также поручил реализовать идею "Единой России" по созданию системы современных спортплощадок, прежде всего на селе и в малых городах.

О природе и экологии

Во время выступления на съезде лидер призвал выделить дополнительные средства на очистку рек и внутреннего моря – порядка 20 млрд рублей. Он заявил, что с 1 января вывоз из России необработанной и грубо обработанной древесины будет запрещен.

О выборах в Госдуму

Российский президент высказался и по поводу предстоящих выборов в Государственную думу. Он отметил, что съезд "Единой России" фактически дал старт избирательной кампании. Партия должна ставить перед собой амбициозную цель – добиться победы, но это не должно быть самоцелью. Глава страны призвал парламентариев не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем, а избирателей подходить к выбору депутатов Госдумы в высшей степени ответственно.

"Избирательная кампания – всегда испытание и проверка на прочность политической системы, наша задача – чтобы выборы прошли честно и отражали волю народа", – указал он.

Путин сообщил, что подробно обсуждал с Медведевым и другими руководителями ЕР кандидатов на выборы – в первой пятерке списка партии, по его призыву, должны быть как политические тяжеловесы, так и относительно новые люди, которые представляют наиболее важные направления жизни населения.

Основными лидерами он назвал министра обороны страны Сергея Шойгу и главу МИД РФ Сергея Лаврова. Еще дойстойными кандидатами президент счел главврача Коммунарки Дениса Проценко, сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву и детского омбудсмена Анну Кузнецову.