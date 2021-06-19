Меркель вспомнила о "дне позора" для всей Германии

Меркель вспомнила о "дне позора" для всей Германии
Ангела Меркель. Фото: Axel Schmidt/dpa/www.globallookpress.com
Канцлер напомнила о поступке, за который немецкому народу стыдно до сих пор

В преддверии годовщины нападения Германии на Советский Союз, которое произошло 22 июня, немецкий канцлер Ангела Меркель выступила с заявлением. Она напомнила, что жертвами войны пали миллионы. Речь идет об СССР, Белоруссии, Украине.

Меркель отметила, что эта дата стала "днем позора" для всей Германии, нападение является поводом для стыда. Фрау канцлер добавила, что ее страна взяла на себя ответственность за преступные действия и поблагодарила жителей бывшего Советского Союза за то, что они пошли на примирение с немецким народом. Меркель подчеркнула связь двух стран во многих сферах. Заявление опубликовано на сайте правительства.

Действия нацистов во время Второй мировой, судя по всему, осуждают не во всех странах. Так, ранее испанское СМИ восхитилось тем, как нацистский пилот подбил советский линкор и подрывал танки. В России статью нашли оскорбительной. Пользователи пришли к выводу, что подобные материалы говорят об агрессивном настрое по отношению к нашей стране. Прямо на глазах Испания становится "антироссийской клоакой", написал один из возмущенных комментаторов. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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