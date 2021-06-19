Аксенов рассказал о катастрофических последствиях потопа в Ялте

Аксенов рассказал о катастрофических последствиях потопа в Ялте
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Доступ к питьевой воде снова оказался недоступен

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что проливные ливни, в результате которых в регионе прошла волна паводков, нанесли катастрофический ущерб Ялте. Больше всего пострадали места влизи выхода рек из берегов. Он заявил, что из-за стихии часть населения города осталась без имущества.

Аксенов отметил, что уже доложил о последствиях катастрофы Владимиру Путину. В первую очередь намерены оказать помощь пострадавшим, а также наладить работу инфраструктуры на основе опыта Иркутской области.

"Некоторые вопросы прямо в лоб решить невозможно, очень много ситуаций, которые выходят за рамки законодательного поля, к сожалению. Будем решать со всеми индивидуально", – приводит его слова "Крыминформ". 

Подать питьевую воду обратно в системы водоснабжения не смогут до полуночи из-за заиленности, сообщил он на своей странице "ВКонтакте". Аксенов подчеркнул, что на данный момент купание море под запретом – 46 городских пляжей нуждаются в очистке после бушевания стихии. 

Ранее глава Ялты опубликовала фото пляжей города после потопа.

Роман ИГНАТОВ

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