Курс рубля
- Подарок для населения: аналитик призвал россиян запасаться валютой
- Над Россией пролился валютный дождь
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем телеграм-канале. Украинский лидер поздравил выпускников военной академии с первым офицерским званием. И заявил, что армия Незалежной стала мощнее аж в 572 раза.
Объяснение столь громкому заявлению было простым. Зеленский имел в виду, что ряды Вооруженных сил страны пополнились 572 молодыми офицерами.
Журналисты обратили внимание на этот красочный оборот в речи президента. Издание Strana.ua предположило, что Зеленский спутал умножение и сложение. Однако не исключили, что он сделал это специально, ради красного словца.
Ранее в офисе Зеленского признали, что если поставки топлива из России прервутся, украинская армия на 2 месяца окажется недееспособной. Если не наладить диалог с Москвой, страна будет небоеспособной.
Экс-премьер Незалежной и вовсе считает заявления об "агрессии" России надуманными. А бряцать оружием бессмысленно – военный конфликт Москвы и Киева, если он вдруг случится, закончится уже через неделю.
Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России
Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме