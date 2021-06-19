Президент Украины выступил с торжественной речью, один момент в которой привлек особое внимание

Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в своем телеграм-канале. Украинский лидер поздравил выпускников военной академии с первым офицерским званием. И заявил, что армия Незалежной стала мощнее аж в 572 раза.

Объяснение столь громкому заявлению было простым. Зеленский имел в виду, что ряды Вооруженных сил страны пополнились 572 молодыми офицерами.

Журналисты обратили внимание на этот красочный оборот в речи президента. Издание Strana.ua предположило, что Зеленский спутал умножение и сложение. Однако не исключили, что он сделал это специально, ради красного словца.

Ранее в офисе Зеленского признали, что если поставки топлива из России прервутся, украинская армия на 2 месяца окажется недееспособной. Если не наладить диалог с Москвой, страна будет небоеспособной.

Экс-премьер Незалежной и вовсе считает заявления об "агрессии" России надуманными. А бряцать оружием бессмысленно – военный конфликт Москвы и Киева, если он вдруг случится, закончится уже через неделю.