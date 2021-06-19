Нестандартный метод работает лучше самых дорогих средств

Со временем подоконники начинают терять свою былую белизну, становятся серыми. Причин может быть много, например, выгорание на солнце или въевшаяся грязь, однако есть проверенный способ, который с легкостью вернет потускневшему пластику первоначальный вид.

При этом методе бытовая химия не понадобится. Для очистки пригодится косметическое средство, которое можно найти в любом магазине – краска для волос. Сам краситель не нужен, отбеливать подоконники нужно осветляющей эмульсией, которая есть в каждой упаковке.

Купить можно даже самую дешевую краску, которая будет стоить около 60 рублей.

Перелейте средство в пластиковый контейнер, окуните туда сухую салфетку и приложите к потемневшему месту на подоконнике.

Держать смоченную в эмульсии салфетку нужно до тех пор, пока пластик не побелеет. Обычно это занимает около 5-15 минут. Даже если подоконник совсем желтый, за это время он точно побелеет.

После эту же салфетку можно использовать повторно на других участках.

Также этот способ подойдет для отбеливания пластиковых панелей, холодильника или микроволновой печи. Как правило, на одну сторону уходит 1 пакетик со средством.

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