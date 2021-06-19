Будут пушистыми и ароматными: как стирать махровые полотенца содой

Будут пушистыми и ароматными: как стирать махровые полотенца содой
Фото: pixabay.com
От привычного порошка придется отказаться

Махровые полотенца – очень прихотливая в уходе вещь, поэтому стирать их нужно тоже особым способом, чтобы они не утратили свою воздушность и мягкость. И если вы хотите, чтобы полотенца прослужили долго, стирайте их с помощью обычной соды и хозяйственного мыла. 

На одну стирку уйдет примерно 100 граммов такого порошка. Для этого смешайте в контейнере 2 столовых ложки соды (это примерно 30 граммов) и 2/3 куска мыла. Его выбор, кстати, зависит от ситуации. Если стираете детское полотенце, то воспользуйтесь гипоаллергенным мылом. Для трудновыводимых пятен выбирайте средство с активными компонентами. 

Мыло подарит полотенцу приятный аромат. Его нужно натереть на мелкой терке, это не займет много времени. Сода же отлично очистит полотенца от даже въевшихся пятен. 

Также такой необычный порошок отлично размягчает полотенца и одежду. 

В барабан стиральной машины положите полотенца, сверху засыпьте порошок. Это важно. Средство нужно добавлять именно в сам барабан, а не в специальные отсеки. 

Лучше всего выбирать режим смешанной стирки, температура – 60 градусов. Обязательно нажмите на кнопку дополнительного полоскания. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как за 3 минуты отстирать белые носки в микроволновке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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