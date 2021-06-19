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Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе
опубликовал видео в своем телеграм.
Репортер Денис Казанский выложил видео, где слышны переговоры командиров ДНР. В суде по МН17 обнародовали отчет Леонида Харченко замруководителя разведслужбы ДНР Олегу Пулатову. Из переговоров становится понятно, что у представителей ДНР много убитых и раненых в ходе боев с ВСУ. Отбивать атаку нечем, говорит Харченко и добавляет, что она ведется и с помощью авиации.
Казанский не упустил возможности снова обвинить Россию в якобы поддержке ДНР в противостоянии с украинской армией.
"… без вмешательства из России весь этот сброд не продержался бы и нескольких месяцев",
– заявил он в комментарии.
Ранее эксперт Юрий Антипов заявил: обломки "Боинга" говорят о том, что самолет не был сбит с земли. То есть версия с "Буком" несостоятельна.
Киев
продолжает настаивать на том, что воздушное судно сбили ополченцы ДНР из
принадлежащего РФ ЗРК "Бук".
Крушение малайзийского "Боинга" произошло в июле 2014 года. 298 человек, находившихся на борту, погибли.
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