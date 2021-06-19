В Незалежной вновь обвинили Россию в поддержке самопровозглашенных республик

Представитель Киева в Трехсторонней контактной группе опубликовал видео в своем телеграм.



Репортер Денис Казанский выложил видео, где слышны переговоры командиров ДНР. В суде по МН17 обнародовали отчет Леонида Харченко замруководителя разведслужбы ДНР Олегу Пулатову. Из переговоров становится понятно, что у представителей ДНР много убитых и раненых в ходе боев с ВСУ. Отбивать атаку нечем, говорит Харченко и добавляет, что она ведется и с помощью авиации.

Казанский не упустил возможности снова обвинить Россию в якобы поддержке ДНР в противостоянии с украинской армией.

"… без вмешательства из России весь этот сброд не продержался бы и нескольких месяцев",

– заявил он в комментарии.

Ранее эксперт Юрий Антипов заявил: обломки "Боинга" говорят о том, что самолет не был сбит с земли. То есть версия с "Буком" несостоятельна.

Киев продолжает настаивать на том, что воздушное судно сбили ополченцы ДНР из принадлежащего РФ ЗРК "Бук".



Крушение малайзийского "Боинга" произошло в июле 2014 года. 298 человек, находившихся на борту, погибли.