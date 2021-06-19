Успеть до конца июня: какие работы нужно провести на огороде

Успеть до конца июня: какие работы нужно провести на огороде
Фото: pixabay.com
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В этом месяце начинают активизироваться вредители

Любой увлеченный делом дачник проводит в саду чуть ли не весь июнь, поскольку в этот месяц нужно активно ухаживать за растениями. В первую очередь их следует поливать, пропалывать землю от сорняков, подкармливать огородные культуры. Какие работы нужно успеть сделать до конца месяца – расскажем подробней в материале "Утро.ру". 

Основные работы в огороде в конце июня

В первую очередь следует уделить внимание посаженным в мае корнеплодам. Морковь нужно проредить, а свеклу пикировать. Пересаживать свеклу можно только в пасмурную погоду. 

Не забывайте пропалывать грядки. Сорняки в этом месяце растут особенно активно и могут повлиять на развитие благородных растений. 

В конце июня можно посадить черную редьку. 

Если еще не подвязали помидоры – можете начинать прямо сейчас. Каждые две недели кусты следует подкармливать раствором навоза с птичьим пометом, ближе к июлю их обрабатывают от фитофторы. 

Всходы огурцов нужно проредить, чтобы соблюсти между ними растояние не менее 15 сантиметров. Верхние листья можно прищипывать, чтобы дать отрасти боковым. 

В июне активизируется медведка. Чтобы бороться с ней нужно опрыскать мыльным настоем растения, а месте гнездования полить кипятком. 

Не забудьте собрать первый урожай редиса, зелени, щавеля, салата и укропа – в большинстве регионов они полностью созревают к этому моменту. 

Роман ИГНАТОВ

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