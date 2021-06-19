В этом месяце начинают активизироваться вредители

Любой увлеченный делом дачник проводит в саду чуть ли не весь июнь, поскольку в этот месяц нужно активно ухаживать за растениями. В первую очередь их следует поливать, пропалывать землю от сорняков, подкармливать огородные культуры. Какие работы нужно успеть сделать до конца месяца – расскажем подробней в материале "Утро.ру".

Основные работы в огороде в конце июня

В первую очередь следует уделить внимание посаженным в мае корнеплодам. Морковь нужно проредить, а свеклу пикировать. Пересаживать свеклу можно только в пасмурную погоду.

Не забывайте пропалывать грядки. Сорняки в этом месяце растут особенно активно и могут повлиять на развитие благородных растений.

В конце июня можно посадить черную редьку.

Если еще не подвязали помидоры – можете начинать прямо сейчас. Каждые две недели кусты следует подкармливать раствором навоза с птичьим пометом, ближе к июлю их обрабатывают от фитофторы.

Всходы огурцов нужно проредить, чтобы соблюсти между ними растояние не менее 15 сантиметров. Верхние листья можно прищипывать, чтобы дать отрасти боковым.

В июне активизируется медведка. Чтобы бороться с ней нужно опрыскать мыльным настоем растения, а месте гнездования полить кипятком.

Не забудьте собрать первый урожай редиса, зелени, щавеля, салата и укропа – в большинстве регионов они полностью созревают к этому моменту.