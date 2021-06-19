Минтруд: Непривитого сотрудника можно отстранить от работы

Это правило действует в том случае, если есть постановление санитарного врача об обязательной вакцинации

Непривитого сотрудника можно отстранить от работы, если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По его словам, отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация. "Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть, такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", – подчеркнул Котяков.

Если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести в Москве обязательную вакцинацию горожан, работающих в сфере услуг.

В перечень граждан, которым необходимо сделать прививку от COVID-19, входят сотрудники магазинов, кинотеатров, салонов красоты, развлекательных заведений, общепита, такси, банков. Им предписано до 15 июля привиться однокомпонентной вакциной или поставить первый укол двухкомпонентной вакцины. Вторая доза должна быть получена до 15 августа 2021 года.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, каждый человек решает сам за себя, прививаться ему или нет. Однако такой выбор справедлив, пока ты общаешься с минимальным кругом людей. Выходя из дома, ты становишься соучастником эпидемиологического процесса, подчеркнул столичный градоначальник.

По состоянию на 19 июня в Москве число зараженных увеличилось на 9 120 человек. Всего в России за сутки было выявлено почти 18 тыс. заболевших COVID-19.