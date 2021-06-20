Курс рубля
- Подарок для населения: аналитик призвал россиян запасаться валютой
- Над Россией пролился валютный дождь
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Оскандалился боец ВСУ Михаил Драпатый. Военного признали
одним из лучших выпускников Национального университета обороны Незалежной.
"…сегодня он награжден переходящим мечом королевы Великобритании, который вручила Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз", – сообщалось на торжественной церемонии.
Кадр, где Драпатый принимает меч из рук британского посла, преклонив колено, разлетелся по соцсетям и собрал много нелицеприятных комментариев. Происходящее пользователи назвали унижением.
"Белая Госпожа и туземный вояка", – с сарказмом написала в своем Твиттере адвокат Татьяна Монтян.
Послица нагло-саксов и полковник Драпатый 😂— Тетяна Монтян (@Tetiana_Montian) June 19, 2021
Белая Госпожа и туземный вояка.
Неоколониализм. Холст, сало. pic.twitter.com/9kRHth5vAq
"Какое же позорище!!!!! Чувство собственного достоинства отсутствует напрочь!!! Страна папуасов!!!!! Ужас!!!!" "Незалежность.... Достоинство.... Суверенитет..... вообщем нет слов, как надо опуститься до такого унижения", – пишут комментаторы под ее постом (орфография и пунктуация сохранены).
Ранее в обращении президента Украины Владимира Зеленского к военным СМИ усмотрели ошибку.
Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России
Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме