"Белая Госпожа и туземный вояка": поступок украинского офицера перед британским послом назвали позорным

"Белая Госпожа и туземный вояка": поступок украинского офицера перед британским послом назвали позорным
Фото: pixabay.com
Военного осмеяли в соцсетях после фото с преклоненным коленом

Оскандалился боец ВСУ Михаил Драпатый. Военного признали одним из лучших выпускников Национального университета обороны Незалежной.

"…сегодня он награжден переходящим мечом королевы Великобритании, который вручила Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз", – сообщалось на торжественной церемонии.

Кадр, где Драпатый принимает меч из рук британского посла, преклонив колено, разлетелся по соцсетям и собрал много нелицеприятных комментариев. Происходящее пользователи назвали унижением.

"Белая Госпожа и туземный вояка", – с сарказмом написала в своем Твиттере адвокат Татьяна Монтян.

"Какое же позорище!!!!! Чувство собственного достоинства отсутствует напрочь!!! Страна папуасов!!!!! Ужас!!!!" "Незалежность.... Достоинство.... Суверенитет..... вообщем нет слов, как надо опуститься до такого унижения", – пишут комментаторы под ее постом (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее в обращении президента Украины Владимира Зеленского к военным СМИ усмотрели ошибку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
Пожаловаться Ответить
Гость265221
Возможно есть соответствующий ритуал награждения, но больше похоже на вербовку Драпатого.
треть всех желающих вступить в их ряды так и не смогла. Боевые действия велись даже не в городе, где ополченцам было бы в раз пять легче, а лишь в пригороде и даже там укроповские голожопые военные сосали хуйцы и поднимали себе ЧСВ иллюзиями то, что они якобы воюют с Российской армией, которой на самом деле на Донбассе и в помине не было и это знает весь мир <цензура> сторонних наблюдателей и видео материалов хоть <цензура> ешь.
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
Пожаловаться Ответить
Дмитрий
Он молодец! Вассал всегда преклоняет колено перед господином!
Между тем хохляцкие голожопые военные любят льстить себе на тему того, что они якобы воевали с Российскими войсками когда на деле получали <цензура> здюлей лишь от обычных ополченцев, которые только вчера взяли в первый раз в руки оружие. Позорная хохляцкая армия может воевать разве что с женщинами и детьми, и даже тут будут плакаться, что им дают отпор.Во время активных боевых действий на Украине 2014-<цензура> года с этими немощными е б ланами на Донбасс ездили воевать обычные неравнодушные люди со всего СНГ при том, что у Новороссии даже не было централизованного военкомата для приёма новых бойцов,
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
Пожаловаться Ответить
Гость264828
Хохлы так стремились создать своё независимое государство, найти свой путь. Как итог - потеряли всё. Текущие жители незалежной даже свою страну родиной не считают. Относятся к ней как к товару, которое удалось урвать у РФ.
Хохлы это вечные рабы, этим они главным образом отличаются от свободолюбивых Русских. На протяжении веков хохлы были рабами, и вековая привычка быть под кем-то до сих пор сохранилась. Со сать у оккупантов хохлы любят больше всего на свете. Русские же это самая свободная нация в мире, в то время как хохлы это рабы в забое, которые даже не пытаются сопротивляются оккупантам и даже сами приглашают и встречают их.Стоит сразу заметить, что хохлы крайне агрессивны и говнисты, однако воюют как пенсионеры непродуктивно и крайне убого.
Гость265221
Пожаловаться Ответить
Возможно есть соответствующий ритуал награждения, но больше похоже на вербовку Драпатого.
Дмитрий
Пожаловаться Ответить
Он молодец! Вассал всегда преклоняет колено перед господином!
Гость265743
Пожаловаться Ответить
а что тут позорного? если сам призидент на четырёх мослах ползоет как и вся бэндеровщина перед заподными васаломи? обыденость для халуёв!
Гость265067
Пожаловаться Ответить
надо было подползти.
Гость261874
Пожаловаться Ответить
Пресмыкающееся существо перед госпожой! А почему не на двух коленях?-угождать так до ко конца! А титул "СЭР" ему не отписали с королевского плеча? А то ходил бы по казарме с этой шашкой, и говорил я такой же СЭР, как и Пол Маккартни! А вообще противно смотреть, никакой гордости не осталось, да и была ли она у него, вот в чём вопрос! Небось уже на гражданство у бритов рассчитывает этот несостоявшийся горе-воин!
Гость264828
Пожаловаться Ответить
Ищут новую родину, но найдут только скитания по миру.
Гость264828
Пожаловаться Ответить
Хохлы так стремились создать своё независимое государство, найти свой путь. Как итог - потеряли всё. Текущие жители незалежной даже свою страну родиной не считают. Относятся к ней как к товару, которое удалось урвать у РФ.
1
новости партнеров

Кремль выставил Лондону ответный ультиматум по встрече Путина и Джонсона

Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России

Захарова подколола попавший в безысходную ситуацию Киев

Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1672 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей