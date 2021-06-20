Военного осмеяли в соцсетях после фото с преклоненным коленом

Оскандалился боец ВСУ Михаил Драпатый. Военного признали одним из лучших выпускников Национального университета обороны Незалежной.



"…сегодня он награжден переходящим мечом королевы Великобритании, который вручила Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонз", – сообщалось на торжественной церемонии.

Кадр, где Драпатый принимает меч из рук британского посла, преклонив колено, разлетелся по соцсетям и собрал много нелицеприятных комментариев. Происходящее пользователи назвали унижением.

"Белая Госпожа и туземный вояка", – с сарказмом написала в своем Твиттере адвокат Татьяна Монтян.

Послица нагло-саксов и полковник Драпатый 😂



Белая Госпожа и туземный вояка.

Неоколониализм. Холст, сало. pic.twitter.com/9kRHth5vAq — Тетяна Монтян (@Tetiana_Montian) June 19, 2021

"Какое же позорище!!!!! Чувство собственного достоинства отсутствует напрочь!!! Страна папуасов!!!!! Ужас!!!!" "Незалежность.... Достоинство.... Суверенитет..... вообщем нет слов, как надо опуститься до такого унижения", – пишут комментаторы под ее постом (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее в обращении президента Украины Владимира Зеленского к военным СМИ усмотрели ошибку.