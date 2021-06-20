Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент РФ выразил благодарность работникам здравоохранения за их самоотверженный труд

Владимир Путин обратился к тем, кто заботится о здоровье россиян и поздравил их с Днем медработника.

Президент отметил, что такой труд требует особых качеств: милосердия, мужества и самоотверженности. Особенно актуально это стало во время пандемии коронавируса.

"Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно (...)  В этой непростой ситуации слаженно, чётко продолжают работать все звенья отечественного здравоохранения",

– сказал Путин. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил труд тех, кто работает в больницах и поликлиниках, врачей и младшего персонала, сотрудников скорой помощи, МЧС и многих других.

Глава РФ особо подчеркнул, что сейчас необходимо действовать сообща и направить все силы и возможности на защиту россиян от коронавируса. Самым важным пунктом остается вакцинация от ковида. Путин напомнил, что у нашей страны есть четыре вакцины, при этом разработки новых препаратов не останавливаются.

Президент заверил, что власти знают обо всех проблемах системы здравоохранения и намерены качественно ее развивать. Уже запущены программы модернизации медучреждений в регионах.

В обращении к медикам глава страны не обошел и вопрос оплаты труда. Путин напомнил, что во время пандемии тем, кто работает с ковидными больными, оказывают особую поддержку. На выплаты медикам уже направили более 350 миллиардов и на этом власти не намерены останавливаться. Анонсировал Путин и новую систему оплаты труда медработников. По словам президента, теперь во всех регионах будет одинаковый базовый оклад и прозрачный перечень надбавок.

"Спасибо за ваш труд, за ваше мужество, верность профессии и долгу",

резюмировал Владимир Владимирович.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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