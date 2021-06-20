"Один из лучших профессионалов": выдвижение Проценко в Госдуму поддержали представители системы здравоохранения

Главврач больницы в Коммунарке доказал, что он человек слова и дела

Дениса Проценко выдвинули в пятерке лидеров федерального списка партии ЕР на выборы в Госдуму. Это решение поддержали представители российской системы здравоохранения.



Доктор Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, назвал Проценко одним из лучших профессионалов в России. Он добавил, что медик показал себя человеком слова и дело, который умеет брать на себя ответственность.

"Он может стать украшением любой партии. Он выбрал "Единую Россию".

Сергей Войтюк, руководящий региональным исполкомом ОНФ в Алтайском крае, подчеркнул важность участия медиков в политике: "…без них мы просто не сможем выжить". Он назвал предложение президента Владимира Путина знаковым – оно прозвучало в преддверии Дня медработника.

Соломон Апоян, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, озвучил мнение коллег, которые были единодушны, и назвал Проценко одним из лучших как в плане человеческих, так и профессиональных качеств.

"Очень здорово, что он вошёл в первую тройку Единой России на выборах в Государственную Думу", – цитирует его пресс-служба ОНФ.