"Один из лучших профессионалов": выдвижение Проценко в Госдуму поддержали представители системы здравоохранения

"Один из лучших профессионалов": выдвижение Проценко в Госдуму поддержали представители системы здравоохранения
Владимир Путин и Денис Проценко. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Главврач больницы в Коммунарке доказал, что он человек слова и дела

Дениса Проценко выдвинули в пятерке лидеров федерального списка партии ЕР на выборы в Госдуму. Это решение поддержали представители российской системы здравоохранения.

Доктор Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, назвал Проценко одним из лучших профессионалов в России. Он добавил, что медик показал себя человеком слова и дело, который умеет брать на себя ответственность.

"Он может стать украшением любой партии. Он выбрал "Единую Россию".

Сергей Войтюк, руководящий региональным исполкомом ОНФ в Алтайском крае, подчеркнул важность участия медиков в политике: "…без них мы просто не сможем выжить". Он назвал предложение президента Владимира Путина знаковым – оно прозвучало в преддверии Дня медработника.

Соломон Апоян, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области, озвучил мнение коллег, которые были единодушны, и назвал Проценко одним из лучших как в плане человеческих, так и профессиональных качеств.

"Очень здорово, что он вошёл в первую тройку Единой России на выборах в Государственную Думу", – цитирует его пресс-служба ОНФ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Кремль выставил Лондону ответный ультиматум по встрече Путина и Джонсона

Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России

Захарова подколола попавший в безысходную ситуацию Киев

Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1672 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей