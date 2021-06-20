Качественное удобрение удвоит урожай

Каждый садовод знает, что поддержка растений хорошими подкормками обеспечивает цветущий огород и обильный урожай. Летом, когда культуры готовятся к созреванию, очень важно помочь им напитаться полезными веществами.



Огурцы

Огурцы являются одной из самых любимых культур российских дачников. Свежие хрустящие огурчики – настоящее украшение стола. Для того чтобы собирать этот овощ ведрами, о нем нужно позаботиться. В середине лета этому растению особенно необходим калий, фосфор, а также марганец и бор.

В начале июля огурчики следует прикормить смесью из 1 ст.л. нитрофоски на ведро воды. Спустя семь дней культуру нужно напитать раствором из полулитра коровяка и 1 ст.л. сульфата калия (также на 10 л воды).

В последний месяц лета напитайте растение подкормкой из 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. сернокислого калия на ведро воды.

Тыква и кабачки

Эти культуры нуждаются в поддержке в течение всего плодоношения. Им нужна помощь в борьбе с заболеваниями и формировании плодов.

Отличным вариантом станет чередование разных прикормок. Культуры можно поливать раствором дрожжей, настоем коровьего навоза, древесной золы, а также крапивы.

Помидоры

Когда на кустиках появились первые зеленые помидорки, нужно подкормить культуру смесью из 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. гумата калия. Эти вещества следует развести в ведре воды. Под каждый кустик выливайте по 1 литру раствора.

В июле томаты также можно поддержать смесью 1 л коровьего навоза, 20 г суперфосфата, 20 г сернокислого калия. Эти вещества также нужно развести в одном ведре воды.

Капуста

Когда культура начнет формировать свои белые кочаны, ее нужно поддержать в этом нелегком деле. Лучше всего подходят натуральные удобрения. 1 л коровьего навоза разводят в 10 л воды и добавляют 20 г суперфосфата.

Такой уход за огородом обеспечит дачника ведрами сочных ароматных овощей.

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