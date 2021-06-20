Анатолий Лысенко скончался в 84 года

СМИ сообщили о смерти советского и российского тележурналиста Анатолия Лысенко. Он скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Эдуарда Сагалаева.

Информацию подтвердил первый заместитель Лысенко в ОТР Александр Пономарев. По его словам, журналист долго болел. Он ушел из жизни в воскресенье, 20 июня, пишет "Интерфакс".

Дата прощания с журналистом и место похорон пока не известны.

Лысенко был одним из тех, кто создал программу "Взгляд", первым возглавил ВГТРК, с 2012 года занимал пост гендиректора Общественного телевидения России.