Курс рубля
- Подарок для населения: аналитик призвал россиян запасаться валютой
- Над Россией пролился валютный дождь
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
789 новости
СМИ сообщили о смерти советского и российского тележурналиста Анатолия Лысенко. Он скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Эдуарда Сагалаева.
Информацию подтвердил первый заместитель Лысенко в ОТР Александр Пономарев. По его словам, журналист долго болел. Он ушел из жизни в воскресенье, 20 июня, пишет "Интерфакс".
Дата прощания с журналистом и место похорон пока не известны.
Лысенко был одним из тех, кто создал программу "Взгляд", первым возглавил ВГТРК, с 2012 года занимал пост гендиректора Общественного телевидения России.
Британским властям порекомендовали изменить направление политики в отношении России
Дипломат пословицей ответила на заявление украинского министра о Крыме